Influencer 22enne beccata dalla finanza: aveva evaso 300mila euro guadagnati su TikTok e mai dichiarati

14 Agosto 2025 - 20:05 Ugo Milano
embed
influencer evasione tiktok
influencer evasione tiktok
La giovane tiktoker dovrà sanare il debito dopo aver collaborato con due multinazionali cinesi per diversi anni

Un’influencer di 22 anni è finita sotto la lente della guardia di finanza di Cattolica (Rimini) per non aver dichiarato al fisco circa 300mila euro guadagnati in tre anni promuovendo prodotti sui social. La scoperta è avvenuta grazie a controlli incrociati tra conti correnti bancari, banche dati e fonti aperte online, tra cui Instagram, YouTube e TikTok, dove la ragazza accumulava milioni di visualizzazioni. La giovane influencer, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, collaborava con due multinazionali cinesi di abbigliamento e prodotti per la casa, realizzando brevi video promozionali. I compensi ricevuti, sia in denaro sia sotto forma di oggetti in omaggio, non sarebbero stati mai dichiarati al fisco tra il 2021 e il 2024.

L’influencer dovrà sanare il debito

Al momento, la ragazza non è iscritta nel registro degli indagati: potrà regolarizzare la sua posizione versando le somme dovute e pagando una sanzione amministrativa, dato che l’importo contestato non supera la soglia di rilevanza penale. Secondo il colonnello Alessandro Coscarelli, del comando provinciale di Rimini, «l’evasione fiscale nel settore digitale rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il sistema tributario. La rapidità delle transazioni online e l’assenza di confini fisici richiedono un controllo costante e altamente specializzato».

