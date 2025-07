Frode fiscale, Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere in Spagna

Si tratta dell'esercizio fiscale 2014, quando l'allenatore era alla sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid

L’attuale ct del Brasile Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per frode fiscale. La sentenza di condanna riguarda l’esercizio fiscale 2014, quando Ancelotti era alla sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid. L’allenatore è invece assolto dall’accusa di frode per l’esercizio 2015. Essendo la pena inflitta inferiore ai due anni, la stessa verrà sospesa con la condizionale. Ancelotti dovrà anche pagare una multa da poco più di 386.000 euro.

La difesa che fece Ancelotti (che per ora tace)

«Non pensavo che ci fosse una frode anche se ora, visto che sono qui, credo che le cose non fossero del tutto corrette. Non ho mai dato importanza ai diritti d’immagine, sono i giocatori che fanno vendere le magliette. Mi interessava solo ricevere i sei milioni netti per tre anni e non mi sono mai reso conto che qualcosa non fosse corretto, nè ho ricevuto alcuna comunicazione su un’indagine in corso», aveva dichiarato Ancelotti nell’udienza dello scorso aprile. L’allenatore e il suo staff legale finora non hanno commentato la sentenza.