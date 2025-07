Jannik Sinner: in mattinata allenamento con il braccio fasciato. Nel pomeriggio il quarto di finale contro Shelton

Il numero uno al mondo si è allenato per circa un ora con il giovane tennista italiano Jacopo Vasamì. Alle 15:30 si gioca la semifianle contro l'americano Ben Shelton

Aveva destato preoccupazione l’annullamento dell’allenamento di ieri pomeriggio. Dopo la risonanza magnetica effettuata in mattinata Jannik Sinner era atteso da giornalisti e fotografi sul campo d’allenamento dell’Aorangi Park, ma la sua assenza aveva fatto temere che l’infortunio fosse più grave del previsto. Oggi, però, il numero uno al mondo è tornato ad allenarsi alla luce del sole, anche perché, come rivelato dal suo allenatore Darren Cahill, Sinner ieri un po’ di allenamento lo ha fatto. Lontano dagli occhi indiscreti, all’interno dei campi coperti, Sinner ha effettuato mezz’ora di scambi leggeri, per non perdere il ritmo. Lo stesso Cahill ha rivelato: «Siamo andati sui campi coperti e Jannik ha palleggiato per 20-30 minuti, giusto per sentire un po’ il tocco. Starà bene, è stato bello andare in campo, d’altronde è impossibile per lui prendersi un giorno di riposo. Non ha avuto problemi oggi».

Le fasciature coperte dalla manica

In vista del match che lo attende alle 16:30 contro l’americano Ben Shelton, attuale numero 10 al mondo, Sinner si è allenato sui campi dell’Aorangi Park con Jacopo Vasamì, giovane talento italiano che sta partecipando al torneo di Wimbledon junior. La scelta di Vasamì come compagno di allenamento è stata dettata dal fatto che sia lui che Ben Shelton sono mancini. Un modo per Sinner per iniziare ad adattarsi ai colpi dell’americano. In via precauzionale il tennista altoatesino è sceso in campo con un manicotto che ricopriva l’intero braccio destro. Al di sotto era possibile scorgere alcune fasciature all’altezza del gomito incriminato. Gli addetti ai lavori che hanno assistito all’allenamento hanno descritto un Sinner sciolto nei movimenti e a suo agio con tutti i colpi.