Bertolucci sfotte Panatta (con l’AI) per i suoi 75 anni: «Ecco le ex con cui festeggia…»

Lo scherzo dell'eterno amico-rivale su X alla vigilia del compleanno dell'ex campione di tennis

Mercoledì 9 luglio compierà 75 anni, ma gli sfottò sono arrivati già con un giorno di anticipo. L’ex tennista Adriano Panatta è diventato protagonista, suo malgrado, di un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che lo vede con un calice in mano, circondato da una decina di signore della sua età. L’autore della vignetta contemporanea è Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore, storico amico-rivale di Panatta, che nella didascalia su X ha scritto: «Festeggia con alcune delle sue ex».

Festeggia con alcune delle ex pic.twitter.com/HQpAUUA4ty — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 8, 2025

La presa in giro di Bertolucci a Panatta su X

La presa in giro è un tratto caratteristico dell’amicizia storica che intercorre tra i due protagonisti della vicenda. Questa volta Bertolucci si è fatto aiutare dall’intelligenza artificiale per augurare buon compleanno all’amico, che mercoledì 9 luglio compierà 75 anni. Nella foto che Bertolucci ha postato su X, Panatta è circondato da una schiera di signore attempate, che sorridono guardando un po’ verso di lui, e un po’ in camera. Al centro della scena, l’ex campione regge un calice di quello che sembra essere del vino, e sorride a sua volta. Ma la vera ironia dell’amico si esprime nella didascalia, che recita: «Festeggia con alcune delle ex». Tra i commenti alcuni fan rincarano la dose: «Solo alcune perché tutte non ci stavano nella foto».

L’amicizia tra i due rivali

In un’intervista pubblicata sul Corriere lunedì 7 luglio Panatta ha rieovcato l’amicizia decennale tra lui e Paolo Bertolucci. «Io stavo sempre con Paolo Bertolucci, fin da ragazzino», ha raccontato. Ma ha parlato anche del suo rapporto con le donne e dei suoi grandi amori, che ha definito «rari e preziosi». «Anche ora ho un grande amore. Per lei mi sono risposato a settant’anni e mi sono trasferito da Roma a Treviso. Se non è una prova d’amore questa…». Nell’ottobre del 2020, infatti, l’ex tennista ha portato all’altare l’avvocata Anna Bonamigo.