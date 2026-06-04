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Igli Tare indagato, guai per l’ex ds di Milan e Lazio: l’inchiesta in Albania per riciclaggio e l’interrogatorio di sei ore

04 Giugno 2026 - 16:54 Matteo Revellino
Igli tare
Igli tare
Il dirigente sportivo ed ex calciatore è stato iscritto nel registro degli indagati anche per «corruzione», nell'ambito dell'indagine contro l'ex vice premier albanese Belinda Balluku
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Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è finitosotto inchiesta in Albania, suo paese natale. Secondo quanto fatto sapere da fonti presso la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), il nome del dirigente ed ex calciatore è stato iscritto oggi al registro degli indagati e sarebbe sospettato di presunto «riciclaggio» e «corruzione», nell’ambito dell’indagine contro l’ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di «violazioni in gare d’appalto». Tare è stato sottoposto a un interrogatorio in procura durato circa sei ore, dopo le quali non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti.

Il presunto collegamento tra Tare e l’ex vicepremier albanese

Sarebbe una villa sulla costa albanese il presunto collegamento tra Tare e Balluku. Secondo la Procura albanese, l’abitazione sarebbe stata offerta alla vicepremier come tangente per un appalto concesso ad un’impresa edile, quando era dirigente della società di controllo del traffico aereo «Albcontrol». Qui per le indagini sarebbe stato coinvolto l’ex direttore sportivo anche della Lazio, il quale avrebbe stipulato un «fittizio contratto d’affitto con l’ex capogabinetto di Balluku» per far perdere le tracce dell’operazione. Quindi, secondo la Procura, l’abitazione apparterrebbe di fatto all’ex vicepremier, che ne avrebbe fatto uso, anche se intestata a Tare.

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