Infortunio Sinner, oggi la risonanza magnetica per il gomito

È il favorito per Wimbledon. Deve incontrare ai quarti Shelton

Il numero uno del mondo Jannik Sinner è stato dominato dal bulgaro Grigor Dimitrov (21) negli ottavi di finale di Wimbledon prima che l’avversario si ritirasse a causa di un infortunio. Anche Sinner si è infortunato al gomito all’inizio della partita. Si sottoporrà a test medici oggi, martedì 8 luglio. Sul 40-40 del primo game della partita, con Dimitrov al servizio, Sinner ha perso sostegno ed è caduto sulla mano destra e sul gomito. Il 23enne italiano, uno dei principali favoriti per il titolo a Wimbledon insieme a Carlos Alcaraz (2) e al serbo Novak Djokovic (6), ha ricevuto massaggi nella zona del gomito destro nel corso della partita. In svantaggio per 6-3, 7-5, ha beneficiato del ritiro del suo avversario, che si è infortunato alla spalla destra alla fine del quarto game del terzo set.

«È stata una caduta sfortunata: ho controllato il video e non mi è sembrata grave, ma l’ho comunque avvertita molto, quando ero al servizio e soprattutto sui dritti. Comunque domani farò dei controlli e vedremo come andrà», ha detto il numero uno del mondo in conferenza stampa a Wimbledon. Una risonanza magnetica dovrebbe dare una risposta all’altoatesino, anche in vista della preparazione per affrontare la partita dei quarti di finale contro lo statunitense Ben Shelton.