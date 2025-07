Wimbledon, Cobolli batte Cilic e vola ai quarti per la prima volta. Oggi in campo anche Sonego e Sinner

L'italiano batte per 3 set a 1 Clic negli ottavi di finale di Wimbledon. Ai quarti lo attende uno tra Djokovic e De Minaur

Flavio Cobolli vince contro il croato Marin Cilic e stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano si impone per 3 set a 1 e al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Djokovic e De Minaur. Partita dalle due facce per Cobolli, che nei primi due set guadagna il break di vantaggio e riesce agevolmente a controllare rimonta del croato. Storia totalmente diversa per gli ultimi due set: il terzo set è molto equilibrato, tanto da costingere i due al tie break: qui il tennisa romano è più sottotono e si arrende per 7-4. Sostanziale equilibro anche nel quarto set, con i due che ribattono colpo su colpo. Bravo l’italiano a recuperare il break di svantaggio sul 4-3 e portare anche l’ultimo set al tie break. Qui Cobolli domina e costringe Cilic ad arrendersi sul 7-3. È la prima volta che Cobolli approda ai quarti del torneo londinese, evidentemente le vicissitudini patite con l’abitazione non stanno incidendo sull’ottimo cammino del numero 24 del mondo.

Sinner e Sonego in campo nel pomeriggio

I prossimi italiani a scendere in campo nella giornata di oggi lunedì 7 luglio, saranno Lorenzo Sonego che alle 15:30 affronterà il numero 10 al mondo Ben Shelton e Jannik Sinner, che se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov alle 18:05. Sonego entra da sfavorito nel match, i precedenti dicono 3-1 per l’americano, entrambi giocano per accedere per la prima volta ai quarti di finale. Sinner ha già battuto quattro volte Dimitrov, perdendo una sola volta. Il tennista altoatesino non ha ancora perso un set in questo torneo.