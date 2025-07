Wimbledon, Sinner passeggia contro lo spagnolo Martinez: vince in tre set e passa agli ottavi

Al prossimo turno il tennista altoatesino incontrerà il vincente fra Dimitrov e Ofner

Vince senza troppa difficoltà Jannik Sinner contro lo spagnolo Pedro Martinez. Il tennista altoatesino, numero uno al mondo nel ranking Atp, si è imposto sul prato di Wimbledon in tre set: 6-1, 6-3, 6-1. Sinner supera così il terzo turno del torneo inglese. Agli ottavi di finale incontrerà il vincente fra Dimitrov e Ofner, che scenderanno in campo nel pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio.

Il medical time out nel primo set

Tra Sinner e Martinez – 51esimo nel ranking Atp – c’è un solo precedente, agli Internazionali d’Italia nel 2022. Anche in quell’occasione fu il tennista italiano ad avere la meglio, con un punteggio finale di 6-4, 6-3. Nei due precedenti match a Wimbledon, lo spagnolo ha giocato con una fasciatura al braccio che oggi non indossava. Sul finire del primo set, però, Martinez ha chiesto un medical time out per farsi massaggiare la spalla dolorante dal fisioterapista.

«Sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro (Martimez, ndr) aveva problemi alla spalla. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto per lui per essere venuto qui a competere. Non è stato facile per lui»: così, a caldo, Jannik Sinner dopo il match vinto contro lo spagnolo Pedro Martinez. «Ho cercato di rimanere solido da fondo campo – ha aggiunto l’altoatesino – Abbiamo avuto alcuni scambi davvero belli. È un grande onore giocare davanti a voi. Grazie a tutti per il supporto. Grazie a tutti gli sportivi che sono venuti. È fantastico». «Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è un’occasione molto speciale. Ancora più speciale qui a Wimbledon – ha concluso Sinner – Sono molto felice di essere nella seconda settimana. Cerchiamo di continuare così. Di spingere ancora. La prima settimana non poteva andare meglio. Vediamo cosa ci aspetta»

Foto copertina: EPA/Tolga Akmen | Jannik Sinner sul prato di Wimbledon contro Pedro Martinez, 5 luglio 2025