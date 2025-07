L’imbarazzo di Sinner dopo il ritiro di Dimitrov in lacrime: «Non mi sento vincitore». L’azzurro gli porta le borse nello spogliatoio – Il video

«È un amico ed è stato molto sfortunato» dice il numero uno al mondo, che passa ai quarti nonostante la sua pessima giornata e grazie al ritiro dell'avversario bulgaro

Si è quasi scusato Jannik Sinner davanti al pubblico di Wimbledon e con Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha abbandonato la sfida degli ottavi al terzo set contro il numero uno al mondo, in vantaggio di due e praticamente con la partita in pugno. Salvo poi lasciare il campo in lacrime, dopo un improvviso infortunio in fase di battuta.

Il discorso di Sinner dopo il ritiro di Dimitrov

Sinner ha accompagnato Dimitrov agli spogliatoi portandogli le borse. «Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato negli ultimi due anni – ha detto Sinner – È un buon amico, ci conosciamo bene e vederlo così fa male. Gli auguro di recuperare più in fretta possibile. Non mi sento per niente un vincitore. E’ un momento sfortunatissimo per tutti noi che lo abbiamo visto. Ha sempre avuto infortuni negli ultimi Slam. Questi infortuni sono terribili, sappiamo quanto tiene a questo sport, parliamo di uno dei lavoratori migliori. Questo non è il finale che ci saremmo augurati. Facciamo un applauso a Grigor».