Venezia, la gondola low cost rilanciata dagli influencer. Ressa di turisti. I residenti protestano – Il video

Si tratta del mezzo, a soli due euro, utilizzato dai residenti: che ora si trovano con file immense

File immense, attese per un mezzo “pubblico” dedicato ai residenti. Questa la protesta dei cittadini residenti a Venezia dopo il rilancio, sui social, della gondola a soli due euro da parte di influencer e tiktoker. Costo dell’imbarcazione, che serve per attraversare da una sponda all’altra il Canal Grande è di 70 centesimi per i residenti, 2 euro per i non residenti.

Il comune: «Si tratta di un servizio pubblico, ne hanno diritto anche i turisti»

La durata dell’attraversamento è di pochi minuti, ma permette di godere delle bellezze della città sulla Laguna rigorosamente seduti in gondola. Dopo il rilancio di alcuni travel influencer c’è stato un boom di richieste, con code agli imbarchi. I gondolieri (e il comune) replicano che si tratta comunque di un servizio pubblico e che anche i turisti, come per i vaporetti, ne hanno diritto.

(video Ansa)