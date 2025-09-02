«Ha cancellato il video dell’incidente»: l’accusa al socio dello youtuber di Casal Palocco

L'amico ha patteggiato 4 anni e 4 mesi di carcere per la morte di Manuel

Leonardo Golinelli ha sollecitato Matteo Di Pietro, socio in The Borderline, a cancellare i video e le foto dell’incidente che ha ucciso Manuel 5, anni. È l’accusa della procura di Roma, che ha contestato al 23enne il favoreggiamento personale e sta per chiedere il suo rinvio a giudizio. Insieme ad Alessio Ciaffaroni, 23 anni, e Simone Dutto, 22 anni, che erano insieme a Di Pietro sulla Lamborghini che in via Macchia Saponara a Casal Palocco il 14 giugno 2023 ha investito la Smart ForFour dove si trovava il bambino. Di Pietro ha ricevuto una pena di 4 anni e 4 mesi per l’incidente dopo il patteggiamento.

La ricostruzione

Golinelli, difeso dall’avvocato Gianluca Tognozzi, era stato informato dell’accaduto qualche minuto prima. Di Pietro ha ricevuto la richiesta mentre sta andando in ospedale. E li ha cancellati, visto che non sono stati ritrovati sul suo cellulare. Dutto e Ciaffaroni, all’epoca dipendenti della società, lo avrebbero aiutato. Il pm Fabrizio Tucci dice che Dutto e Ciaffaroni avrebbero fatto sparire le telecamere Sony all’interno della Lamborghini, installate proprio per riprendere la sfida da mostrare sui social. Il suo legale dice che Dutto è estraneo alle accuse.