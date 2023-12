Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro rischia di non fare un giorno di carcere. La procura di Roma accetta il patteggiamento a 4 anni. Ora decide il gup

Alla guida del suv Lamborghini il 14 giugno scorso ha provocato la morte di un bambino di 5 anni, il piccolo Manuel, che si trovava in auto con la sorellina e la mamma. Ma potrebbe non farsi nemmeno un giorno di carcere, Matteo Di Pietro, youtuber dei TheBorderline. La Procura di Roma ha accettato il patteggiamento a 4 anni chiesto dalla difesa del 20enne, ora ai domiciliari, in merito all’incidente di Casalpalocco. Ora, il 31 gennaio, il gup di Roma dovrà vagliare la richiesta. Se venisse accettata, ricorda Il Giornale, il ragazzo potrebbe scontare la pena, chiedendo un affidamento ai servizi sociali. Lo youtuber viaggiava a 120 chilometri orari su una strada dove il limite è di 50. A finire sotto indagine, oltre a Di Pietro, alcuni suoi amici con l’accusa di favoreggiamento. Secondo la procura i giovani avrebbero fatto sparire le due telecamere Sony presenti nell’auto al momento dell’impatto. Dispositivi utili per definire ogni responsabilità.

