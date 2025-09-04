Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Tenta di schivare un animale ma si schianta contro un pino: morto un bimbo di cinque mesi nel Barese

04 Settembre 2025 - 11:02 Davide Aldrigo
L'impatto avrebbe fatto attivare gli airbag e il neonato, che si trovava nell'ovetto sul sedile accanto alla madre, è stato sbalzato

Nella tarda serata di ieri un incidente stradale è costato la vita a un bimbo di cinque mesi, che viaggiava in auto con la madre alla periferia di Corato, in provincia di Bari. Secondo la polizia locale, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto nel tentativo di schivare un animale, andandosi a schiantare contro un pino.

Il bimbo sbalzato dall’ovetto

L’impatto avrebbe fatto attivare gli airbag e il neonato, che si trovava nell’ovetto sul sedile accanto alla madre, è stato sbalzato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e il piccolo, immediatamente portato al Policlinico di Bari, è poi morto nella notte. La madre è invece ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato: è ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita.

