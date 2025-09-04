Napoli, aggredita dal marito lo accoltella al torace e lo uccide

La donna sarebbe stata ferita a un braccio e avrebbe reagito per difendersi. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini

Una lita in casa è finita in tragedia questa notte a Napoli, nel quartiere Pendino, dove una donna ha accoltellato e ucciso il marito. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 2:30 il 59enne Ciro Rapuano avrebbe aggredito la moglie colpendola con un coltello. La donna, ferita a un braccio, avrebbe reagito afferrando un altro coltello dalla cucina e colpendolo al torace. L’uomo è morto sul colpo. A quanto si apprende, è stata la stessa donna a chiamare i soccorsi, dicendo al telefono: «Ho ucciso mio marito». Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra mobile, le volanti dell’Upg e del commissariato Decumani, oltre al 118.

Indagini in corso

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata ricoverata all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi scientifici nell’abitazione e ascoltato i vicini di casa. La salma di Rapuano è stata posta sotto sequestro. A coordianre le indagini è ora la Procura di Napoli per ricostruire la dinamica esatta della lite e la posizione della donna, che per il momento, pare aver agito per difendersi. Secondo quanto riportato dal Mattino, la lite e l’omicidio sarebbero avvenuti con la presenza in casa delle figlia della coppia.