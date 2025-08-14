Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Madre spinge il passeggino contro un furgone per strada: bimba di 2 anni ferita

14 Agosto 2025 - 13:43 Stefania Carboni
mamma spinge passeggino
Succede a Sezze, provincia di Latina. La piccola, ora in una casa famiglia, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni

Una mamma a Sezze, provincia di Latina, ha spinto, sembra volontariamente, il passeggino con dentro la sua bambina di due anni contro un furgone che stava passando per strada. L’autista è riuscito a frenare in tempo, evitando un impatto totale.  La piccola se la caverà con 30 giorni di prognosi, mentre per la madre è stato disposto un Tso e l’arresto. Il caso è ricostruito oggi su Il Messaggero.

L’autista che frena, lei che continua a inveire contro tutti: scatta il tso

Quello che sembra avere i contorni di un tentato omicidio avviene alle 7:30 di martedì mattina. Settimana di Ferragosto, a Sezze in molti sono in ferie, le strade sono vuote. Chi è in strada però nota una scena assurda. Una giovane mamma, di origine nigeriana, dentro la piccola, di due anni e mezzo. La donna scende dal marciapiede, mette le mani sulla carrozzina e la spinge nel momento esatto in cui sta passando un furgone portavalori. I testimoni urlano, l’autista preme il freno con tutta la sua forza. L’uomo scende immediatamente dal mezzo, chiedendo spiegazioni alla donna. La donna non sta bene, inveisce contro tutti, perfino contro la figlia appena spinta. Sul posto intervengono i carabinieri e il 118. Alla madre viene dato il trattamento sanitario obbligatorio. All’ospedale Santa Maria Goretti ci finisce anche la piccola, con ecchimosi e una prognosi di trenta giorni. Da ieri si trova al sicuro in una casa famiglia. Anche perché, riporta il quotidiano, non sarebbe un caso isolato. Lunedì, gli stessi carabinieri della Stazione di Sezze erano già intervenuti per un litigio in famiglia. Giunti sul posto i militari dell’Arma avevano trovato la donna in stato di forte agitazione, che raccontava che il marito l’aveva maltrattata. Adesso è scattato invece l’arresto su lei, 24 ore dopo.

(in copertina foto photo nic su Unsplash)


