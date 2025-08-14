Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀFemminicidiInchiesteLombardiaMilanoOmicidi

La partita di burraco, la porta chiusa dall’interno e le ferite sul collo: giallo sulla morte di Silvana Damato. E le chiavi di casa sono sparite

14 Agosto 2025 - 11:33 Ugo Milano
embed
silvana damato omicidio milano tabaccaia
silvana damato omicidio milano tabaccaia
L'ex tabaccaia, che lavorava in zona Stazione Centrale, è stata trovata morta venerdì scorso nella sua vasca da bagno. La procura indaga per omicidio

La porta di casa era chiusa dall’interno a più mandate, ma le chiavi nell’appartamento di Bruzzano, in provincia di Milano, non si trovano. Parte da questo dettaglio, che poi tanto dettaglio non è, l’indagine sul giallo della morte di Silvana Damato, una ex tabaccaia di 70 anni trovata morta venerdì scorso nella sua vasca da bagno. Il volto e gli occhi sono tumefatti, una serie di segni sul viso e sul collo – nessuno fatale – sono stati ravvisati dal medico legale durante l’autopsia. Tutti elementi che hanno spinto la procura ad aprire un fascicolo per omicidio.

La partita di burraco e l’appuntamento bucato

Silvana Damato è divorziata da tempo, ha una figlia e due nipoti. Ha lavorato per anni in una tabaccheria in zona Stazione Centrale, nelle ultime settimane aveva invece un solo appuntamento fisso: alle 15.30, davanti al laghetto del Parco Nord, la partita di burraco insieme agli amici. Venerdì scorso, però, a quei tavolini della caffetteria Sun Strac lei non si è presentata. Sono stati proprio i compagni di carte, dopo ore di silenzio, a recarsi sotto casa di Silvana, in via Bisnati. Lì hanno trovato la sua bici, qualcuno l’aveva vista rientrare poco dopo mezzogiorno con una busta della spesa in mano, eppure lei al telefono non rispondeva.

Una casa in ordine e l’ipotesi omicidio

Gli amici hanno allertato subito forze dell’ordine, che a loro volta hanno attivato i vigili del fuoco. Dopo essersi calati dal tetto, hanno trovato una casa perfettamente in ordine. Solo due cose stonavano: le chiavi di casa introvabili e il cadavere immerso quasi completamente nell’acqua della vasca da bagno. Il primo esame autoptico ha evidenziato diverse contusioni e ferite tra volto e collo, oltre che tumefazioni intorno agli occhi. Ulteriori accertamenti dovranno determinare se sia presente acqua nei polmoni. Intanto però prende quota l’ipotesi di un atto violento da parte di una terza persona, che avrebbe potuto chiudere dall’interno l’appartamento. Gli inquirenti hanno già sentito familiari e conoscenti, ora stanno tentando di ricostruire gli ultimi contatti della donna tramite l’analisi del suo cellulare e lo studio delle telecamere.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

2.

Monopoli, chiede al gestore del lido di portare un panino per il figlio celiaco ma lui pone una serie di condizioni: «Inaccettabile chiedere il permesso»

3.

Va in vacanza con la famiglia e gli occupano la casa. Fermati, confessano: «Volevamo restarci solo fino al ritorno del proprietario»

4.

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

5.

Punta un coltello a una 80enne per derubarla ma lei non ha nulla da dargli, lui la violenta e la porta a prelevare: fermato un 26enne evaso dai domiciliari

leggi anche
Cecilia De Astis investita Milano
ATTUALITÀ

Parla uno dei ragazzini che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Perché siamo scappati». Sparite le famiglie dal campo rom, poi il ritorno

Di Ugo Milano
Eugenio Frasca
ATTUALITÀ

Scappa all’alt dei carabinieri e muore dopo l’inseguimento, il giallo del ristoratore Eugenio Frasca: «Aveva la revisione della moto scaduta»

Di Ugo Milano
strangolata Monza 34enne
ATTUALITÀ

Uccide l’ex a coltellate e si consegna ai carabinieri. Aveva il braccialetto elettronico, ma nessun allarme

Di Ugo Milano
garlasco antonio de rensis alberto stasi revisione processo
ATTUALITÀ

Alberto Stasi condannato «solo per un’ipotesi», gli avvocati vogliono un nuovo processo: la svolta dopo la scoperta sul Dna di Ignoto 3

Di Alba Romano