Milano, 25enne travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali: alla guida un agente di polizia fuori servizio

06 Settembre 2025 - 11:30 Ugo Milano
Il conducente non era in servizio al momento del sinistro, avvenuto nella zona est della città, in via Porpora. Indagini in corso

È morto investito nelle prime ore di questa mattina, sabato 6 settembre, Matteo B., il 25enne che stava attraversando via Porpora, a Milano, sulle strisce pedonali. A colpirlo, vicino all’incrocio con via Ingegnoli, nella zona di Lambrate, a est della città, sarebbe stata l’auto guidata da un agente di polizia 26enne, che in quel momento non si trovava in servizio. La vittima, che abitava poco distante dal luogo in cui è avvenuto il sinistro, è stata trasportata in condizioni critiche al Policlinico. Il decesso è stato dichiarato un’ora dopo. Sul caso indaga la polizia locale.

Le indagini

Stava attraversando sulle strisce pedonali intorno alle 5.30 del mattino, quando un’auto proveniente da Piazza Gobetti lo ha travolto e ucciso. Matteo B. è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è morto poco dopo. Le ferite riportate erano troppo gravi. Al volante del veicolo sembra ci fosse un suo coetaneo, un ragazzo di 26 anni di professione poliziotto. In quel momento, non stava prestando servizio. Anche il conducente è finito in ospedale, codice verde all’istituito clinico Città Studi. Gli investigatori di piazza Beccaria hanno già disposto gli esami del sangue per accertare se avesse o meno assunto alcol o stupefacenti prima di mettersi al volante.

