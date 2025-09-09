Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Tir investe in pieno un camper in panne sulla E45 a Perugia: muore una bambina di 8 anni

09 Settembre 2025 - 14:58 Cecilia Dardana
Nell’impatto sono rimasti feriti i genitori della piccola e il fratello, tutti trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero al momento considerate critiche

Tragedia lungo la E45, all’altezza di Resina Nord, nei pressi di Perugia. Una bambina di otto anni è morta in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto il camper della sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo era rimasto in panne sulla carreggiata quando è sopraggiunto un autotreno che lo ha investito in pieno. Nel tamponamento è rimasto coinvolto anche un furgone dell’Anas, fermo sul posto per prestare soccorso.

La strada temporaneamente chiusa al traffico

Nell’impatto sono rimasti feriti i genitori della piccola e il fratello, tutti trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero al momento considerate critiche. La statale, in corrispondenza del territorio comunale di Perugia, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto la polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

