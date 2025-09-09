Tir investe in pieno un camper in panne sulla E45 a Perugia: muore una bambina di 8 anni
Tragedia lungo la E45, all’altezza di Resina Nord, nei pressi di Perugia. Una bambina di otto anni è morta in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto il camper della sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo era rimasto in panne sulla carreggiata quando è sopraggiunto un autotreno che lo ha investito in pieno. Nel tamponamento è rimasto coinvolto anche un furgone dell’Anas, fermo sul posto per prestare soccorso.
La strada temporaneamente chiusa al traffico
Nell’impatto sono rimasti feriti i genitori della piccola e il fratello, tutti trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero al momento considerate critiche. La statale, in corrispondenza del territorio comunale di Perugia, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto la polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.