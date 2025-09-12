Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀBolognaEmilia-RomagnaIncidentiIncidenti stradali

Bologna, rubano l’auto e si schiantano dopo esser stati inseguiti dalla polizia. Morto ragazzo di 18 anni, ferito l’amico

12 Settembre 2025 - 12:13 Ugo Milano
embed
genova morta caduta scale polizia
genova morta caduta scale polizia
I due giovani, albanesi, si trovavano a bordo di un'Audi rubata quando, a un semaforo, hanno iniziato una folle corsa tra le vie cittadine. La volante della polizia non avrebbe mai toccato il mezzo

Una fuga a bordo di un’Audi rubata terminata con uno schianto all’alba di oggi, venerdì 12 settembre, in via Murri a Bologna, all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi, zona residenziale della città. Un ragazzo albanese di 18 anni è morto nell’incidente. Il conducente, di 19 anni, anch’egli di origine albanese, è invece stato trasportato all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due giovani stavano fuggendo tra le vie cittadine dopo essere stati intercettati dalla polizia. La fuga è iniziata quando l’auto era ferma a un semaforo rosso: appena scattato il verde, il mezzo è partito a folle velocità. All’altezza dell’incrocio tra via Murri e via dei Lamponi, il diciannovenne alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell’alta velocità, schiantandosi prima contro un palo e poi contro alcune auto parcheggiate.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia, della polizia locale e operatori del 118 con ambulanza e automedica. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e permettere le operazioni di soccorso. La Questura ha precisato che la volante non è mai entrata in contatto con l’auto dei fuggitivi e che gli agenti non hanno assistito all’impatto, avendo perso il mezzo durante la fuga. I poliziotti hanno comunque prestato soccorso ai due giovani: il conducente, incensurato, è rimasto quasi illeso, mentre il passeggero è morto sul colpo. La vittima aveva precedenti per furto e resistenza. Le autorità hanno avviato le procedure di rito per chiarire ogni dettaglio della dinamica e della responsabilità del conducente.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

PizzAut, la scuola si scusa dopo il «bidone» dei 50 professori: «Vi aspetto a pranzo, non mi interessa una riparazione economica»

2.

Foto porno, orge gay e massoneria: tutta la storia della faida di Fratelli d’Italia a Prato

3.

Fanno sesso sul sagrato della basilica, ma vengono interrotti dai carabinieri. La furia dell’uomo: «Non avete niente di meglio da fare?»

4.

Maltrattamenti a Lucia Regna, la sentenza che quasi “assolve” il marito: «Va compreso, lei ha sfaldato il matrimonio»

5.

Chi era Paul Baccaglini, l’ex Iena e presidente del Palermo trovato morto in casa e perché si pensa al suicidio

leggi anche
Ambulanza
ATTUALITÀ

Bergamo, bambina travolta da un’auto nel 2021: muore dopo 4 anni di ricovero in ospedale

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Stefano, ucciso da un’auto a 13 anni. I genitori del pirata chiamano la famiglia Angonese: «Sono nostri amici, siamo andati a chiedere scusa»

Di Ugo Milano
trave morto bimbo francesco vibo valentia parco giochi
ATTUALITÀ

Trave di legno crolla in un parco giochi, bimbo di 3 anni muore dopo 4 giorni di agonia: era andato in arresto cardiaco tre volte

Di Alba Romano