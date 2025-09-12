Bologna, rubano l’auto e si schiantano dopo esser stati inseguiti dalla polizia. Morto ragazzo di 18 anni, ferito l’amico

I due giovani, albanesi, si trovavano a bordo di un'Audi rubata quando, a un semaforo, hanno iniziato una folle corsa tra le vie cittadine. La volante della polizia non avrebbe mai toccato il mezzo

Una fuga a bordo di un’Audi rubata terminata con uno schianto all’alba di oggi, venerdì 12 settembre, in via Murri a Bologna, all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi, zona residenziale della città. Un ragazzo albanese di 18 anni è morto nell’incidente. Il conducente, di 19 anni, anch’egli di origine albanese, è invece stato trasportato all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due giovani stavano fuggendo tra le vie cittadine dopo essere stati intercettati dalla polizia. La fuga è iniziata quando l’auto era ferma a un semaforo rosso: appena scattato il verde, il mezzo è partito a folle velocità. All’altezza dell’incrocio tra via Murri e via dei Lamponi, il diciannovenne alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell’alta velocità, schiantandosi prima contro un palo e poi contro alcune auto parcheggiate.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia, della polizia locale e operatori del 118 con ambulanza e automedica. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e permettere le operazioni di soccorso. La Questura ha precisato che la volante non è mai entrata in contatto con l’auto dei fuggitivi e che gli agenti non hanno assistito all’impatto, avendo perso il mezzo durante la fuga. I poliziotti hanno comunque prestato soccorso ai due giovani: il conducente, incensurato, è rimasto quasi illeso, mentre il passeggero è morto sul colpo. La vittima aveva precedenti per furto e resistenza. Le autorità hanno avviato le procedure di rito per chiarire ogni dettaglio della dinamica e della responsabilità del conducente.