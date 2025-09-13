Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Julia Marie Gaiser, pattinatrice italiana di 23 anni travolta e uccisa da un tir a Salisburgo: era in bici sulla ciclabile

13 Settembre 2025 - 13:05 Ugo Milano
Julia Marie Gaiser uccisa tir salisburgo
La giovane stella del pattinaggio era nata a Bressanone ma aveva deciso di gareggiare per l'Austria. Alla guida del mezzo pesante un 46enne risultato negativo all'alcoltest

Julia Marie Gaiser, 23 anni, originaria di Bressanone, è morta due giorni fa a Salisburgo mentre percorreva in bicicletta la pista ciclabile nel cuore della città in un incrocio trafficato. La giovane, studentessa e promessa del pattinaggio artistico, non ha avuto scampo quando un tir guidato da un 46enne austriaco l’ha colpita mentre svoltava. L’autista è risultato negativo all’alcoltest. Julia aveva iniziato a pattinare da bambina con il Wintersportverein Brixen, prima di scegliere di gareggiare per i colori austriaci. Aveva partecipato a quattro competizioni nazionali, classificandosi sempre tra le prime dieci, e nel 2024 l’approdo anche nelle competizioni internazionali a Dubai, dove aveva partecipato agli Skate Emirates. Oltre allo sport, studiava a Salisburgo, dove viveva da anni.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Fadinger, uno dei punti più trafficati di Salisburgo. La 23enne stava andando dritto quando il camion ha svoltato, dinamica che secondo le autorità non le ha lasciato via di scampo. A distanza di due giorni è stato reso noto l’identità della giovane pattinatrice e la notizia della sua morte ha sconvolto Bressanone, la sua città natale. «Lo shock è molto profondo per tutti noi. Julia era molto conosciuta negli ambienti sportivi. Non era solo un’atleta eccezionale, ma anche un modello per molti. Pertanto, da parte di tutta la popolazione di Bressanone, non possiamo che esprimere le nostre più sentite condoglianze», ha dichiarato il sindaco Andreas Jungmann al TgR del Sud Tirolo.

