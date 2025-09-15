Trento,15enne travolta e uccisa da un camion mentre aspettava il bus per andare a scuola

L'incidente si è verificato intorno alle 7:15 del mattino. Sul posto sono giunte due ambulanze e un elicottero dell'elisoccorso ma per la giovane non c'è stato nulla da fare

Grave incidente questa mattina in val Rendena, in Trentino. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita intorno alle 7.15 a Giustino, lungo la strada statale 239. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava aspettando l’autobus per andare a scuola quando è stata travolta da un camion in transito. A nulla sono serviti gli interventi sul posto di due ambulanze e dell’elisoccorso con il medico d’urgenza.

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi ed è deceduta sul luogo dell’incidente. L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara, i carabinieri sono sul posto per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

