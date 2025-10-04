Finisce con la moto sotto a un furgone, morto un ragazzo di 16 anni: la tragedia a Bione (Brescia)

L’urto è stato violentissimo: il ragazzo è finito sotto l'altro veicolo ed è morto sul colpo. Il giovane è la 53esima vittima della strada dall'inizio dell'anno

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un furgone a Bione, in provincia di Brescia. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, attorno alle 18. Il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo commerciale. L’urto è stato violentissimo: il ragazzo è finito sotto il furgone, riportando ferite gravissime e non riuscendo a sopravvivere. Subito sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto ambulanze e automediche del 118, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: il sedicenne è morto sul colpo.

Le autorità al lavoro per ricostruire lo schianto

La dinamica dell’incidente, al momento, è ancora poco chiara. Gli agenti stanno cercando di ricostruire le fasi dello schianto per stabilire eventuali responsabilità: non è escluso che possa essersi trattato di una manovra azzardata, di una distrazione o di un errore di valutazione. Per ora non è stata resa nota l’identità della vittima. L’incidente di Bione si aggiunge al drammatico bilancio delle vittime sulle strade. L’adolescente è la 53esima vittima dall’inizio dell’anno.

Foto di copertina da archivio