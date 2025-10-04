Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
In dieci a bordo di un’auto omologata per sette, si schiantano contro un camion: quattro morti e sei feriti. Il tragico incidente nel Materano

04 Ottobre 2025 - 20:16 Ugo Milano
Ancora ignote le cause dello scontro avvenuto a Scanzano Jonico. Le autorità sono al lavoro per individuare eventuali responsabilità

Grave incidente stradale a Scanzano Jonico (Matera), dove una Renault Scenic grigia, con a bordo ben dieci persone, si è scontrata con un camion Iveco Eurostar, provocando quattro morti e sei feriti. Due versano in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 14.20 di oggi 4 ottobre, lungo la SS598, Fondovalle dell’Agri, al chilometro 121. La Scenic, omologata per sette passeggeri, trasportava dieci persone. Stando a quanto si apprende, le vittime erano tutte di nazionalità pakistana, ma le attività di identificazione sono tuttora in corso. Ancora ignote le cause dello scontro, su cui stanno indagando le autorità competenti.

Strada chiusa al traffico

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Matera e la polizia di Stato. Per permettere i soccorsi e i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dagli uomini dell’Anas. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

