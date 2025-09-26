Schiacciato da un Suv che stava parcheggiando, 48enne morto sul colpo: alla guida un 84enne

Alla guida del Suv un uomo di 84 anni. Avrebbe inavvertitamente schiacciato l'acceleratore

Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio, poco prima delle 14, in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona), alla guida di un Suv Audi bianco, avrebbe urtato l’uomo durante una manovra di parcheggio, schiacciandolo contro una colonna e uccidendolo sul colpo.

L’errore del conducente durante la manovra

L’anziano alla guida avrebbe azionato accidentalmente l’accelerator abbia per sbaglio azionato l’acceleratore o la frizione, muovendo in avanti l’auto. Il veicolo avrebbe così urtato frontalmente il 48enne, che si trovava sotto il portico di un esercizio commerciale, spingendolo con forza contro una colonna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova, l’elisoccorso proveniente da Verona e l’auto medica, ma al loro arrivo l’uomo era già deceduto. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale delle Colline Moreniche, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione. L’automobile è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, così come la salma.