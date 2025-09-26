Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Molfetta, rapina in gioielleria e sparatoria nel parcheggio: due feriti, arrestato un sospetto – Il video

26 Settembre 2025 - 15:16 Ugo Milano
L'uomo sarebbe entrato armato di fucile nella gioelleria svaligiandola sotto gli occhi dei presenti. Nel parcheggio ha poi esploso diversi colpi

Momenti di paura questa mattina intorno alle 10.30 in un centro commerciale alla periferia di Molfetta, in provincia di Bari. Un uomo armato di fucile e a volto scoperto ha fatto irruzione in una gioielleria, minacciando i presenti per compiere una rapina. Secondo le prime ricostruzioni, a fermarlo è stato un carabiniere in pensione che si trovava nel centro commerciale. Nel tentativo di bloccarlo è nata una colluttazione e sarebbe partito un colpo d’arma da fuoco. Il bilancio è di due feriti: lo stesso rapinatore e l’ex militare, 75 anni, che è stato colpito alla gamba.

La sparatoria e i soccorsi

Secondo quanto si apprende dai media locali e dai numerosi filmati circolati in rete, i colpi sarebbero stati esplosi nel parcheggio antistante il centro commerciale. Nei video si vede l’uomo claudicante aggirarsi tra le auto con un borsone al seguito. Alcuni dei presenti radunatisi intorno a lui credendo che l’arma fosse finta sono scappati quando il rapinatore ha iniziato a sparare. L’ex militare che gli si era avvicinato è rimasto colpito. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal 118 e portati al Policlinico di Bari: l’ex carabiniere ha una frattura scomposta di tibia e rotula ed è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto rapinatore, arrestato dai carabinieri, ha riportato varie lesioni, probabilmente dovute alla colluttazione, ma non ferite da arma da fuoco.

La nota del centro commerciale

La direzione del centro commerciale ha diffuso una nota per rassicurare i clienti: «La sicurezza all’interno è stata ripristinata grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine e del servizio di sicurezza interna. Le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini. Ringraziamo forze dell’ordine e soccorritori per il loro intervento tempestivo».

