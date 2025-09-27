Fuggono all’alt dei carabinieri e si schiantano contro un albero: morto un 27enne, grave il conducente

L’incidente è avvenuto in provincia di Treviso. Durante l'inseguimento con una pattuglia dei carabinieri, il veicolo si è prima schiantato contro un palo dell’illuminazione. Il 37enne alla guida era senza patente

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi – durante un inseguimento – prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, sabato 27 settembre, a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, e un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo, poco prima dell’incidente, viaggiava ad alta velocità, compiendo numerose infrazioni al codice della strada. Dopo essere passato davanti a una pattuglia dei carabinieri, che ha tentato inutilmente di fermarlo, è scattato l’inseguimento. La corsa si è conclusa con l’auto fuori strada. Il 37enne, che era già conosciuto alle forze dell’ordine, guidava senza patente perché gli era stata revocata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118. L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.