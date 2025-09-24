Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Tragedia a Fiumicino: madre 34enne travolta e uccisa mentre camminava con il figlio di 8 anni

24 Settembre 2025 - 19:05 Ugo Milano
simona bortoletto
Simona Bortoletto è morta in via Redipuglia, zona Isola Sacra. La strada, poco illuminata e priva di adeguate aree pedonali era già al centro di segnalazioni dei residenti

Nella serata di martedì 23 settembre Simona Bortoletto, 34 anni, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre camminava con il figlio di otto anni. Il piccolo fortunatamente è rimasto illeso. Erano passate da poco le 20:30 quando madre e figlio stavano percorrendo via Redipuglia, tornando verso casa. Secondo le prime ricostruzioni, i due camminavano a bordo strada: la donna teneva per mano il bambino per proteggerlo dal traffico. All’improvviso, una Smart guidata da un ragazzo di 30 anni, proveniente dalla stessa direzione, ha centrato Simona in pieno, trascinandola per diversi metri. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di soccorso

Il conducente dell’auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e trasmesso gli atti alla procura di Civitavecchia, che procede per omicidio stradale. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere e cercando eventuali testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Il tratto di strada pericoloso

L’incidente è avvenuto in un tratto di via Redipuglia noto per la sua pericolosità: la strada è stretta, priva di aree pedonali e con illuminazione insufficiente. I residenti da tempo avevano segnalato la situazione al comune di Fiumicino, denunciando il rischio per chi si sposta a piedi e le auto che sfrecciano a velocità eccessiva utilizzando la via come alternativa a via Dell’Aeroporto. «Quella di Simona è una tragedia annunciata», ha commentato un abitante della zona, ripreso da Repubblica.

Chi era Simona Bortoletto

Simona Bortoletto lavorava come operatrice aeroportuale. La sua morte ha lasciato sotto shock amici e colleghi. «Ho solo dolore e tristezza – scrive una sua amica sui social –. Una giovane donna spesso emarginata, ma con un cuore enorme, una parte della mia vita». La salma della donna è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano, dove sarà effettuata l’autopsia per chiarire ogni dettaglio dell’incidente.

