Rider 18enne muore travolto da un’auto ad Andria, l’incidente mentre lavorava: alla guida una donna di 28 anni

Sotto sequestro l'auto della ragazza e la bici su cui viaggiava il rider. La 28enne è risultata negativa all'alcoltest

Lo schianto in centro ad Andria

Il giovane rider di 18 anni morto ieri sera mentre era al lavoro. Pedalava lungo viale Virgilio, nel centro di Andria, quando all’angolo con via Ospedaletto e viale Orazio un veicolo lo ha travolto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla guida dell’auto c’era una 28enne. I soccorsi del 118 sono stati immediati, ma nonostante il trasporto in ospedale e i tentativi di rianimarlo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La donna è risultata negativa ai test per alcol e droghe. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati per consentire le indagini, che proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità.