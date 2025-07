Glovo annulla il bonus caldo per i rider: il passo indietro dopo l’incontro con i sindacati

La decisione dell'azienda è stata annunciata dalla segretaria di Felsa Cisl: «Al centro la sicurezza dei lavoratori»

Dopo neanche 24 ore Glovo fa retromarcia. A seguito della contestata decisione di riconoscere un bonus ai fattorini che effettuavano consegne sotto il sole cocente, la piattaforma di delivery sospenderà la misura annunciata. A comunicarlo è stata la segreteria nazionale di Felsa Cisl, Silvia Casini: «Abbiamo incontrato le piattaforme Glovo e Deliveroo. Nell’incontro con Glovo, su nostra esplicita richiesta, si è arrivati alla decisione di sospendere le misure annunciate sui contributi per poterle revisionare dentro ad un confronto sindacale che proseguirà nei prossimi giorni, tenendo al centro che i lavoratori e le lavoratrici hanno possibilità di scegliere di lavorare ma che deve essere fatto in assoluta sicurezza». Il sindacato ha anche parlato con un altro dei grandi operatori del settore delle consegne a domicilio, Deliveroo: «Nell’incontro con Deliveroo è stata condivisa la stessa volontà di confronto per tutti i temi in attenzione in questi giorni – e per noi tutti i giorni – ivi incluse le ordinanze regionali e il protocollo sulle emergenze climatiche»

La precisazione di Glovo

L’azienda spagnola ha fatto sapere in una nota che la misura annunciata ieri non voleva rappresntare in nessun modo «un incentivo alla prestazione». «Fin dal 2023 – prosegue ancora la società – Glovo ha messo a disposizione dei rider acqua, sali minerali e crema solare, oltre a strumenti informativi accessibili tramite app per monitorare le condizioni meteo in tempo reale». Oltre questo l’azienda specifica che i rider sono liberi di scegliere quando e come lavorare, anche se i suoi processi favoriscono i rider più attivi. «Il confronto con le rappresentanze sindacali è costante e Glovo conferma la propria disponibilità a proseguire il dialogo all’interno del tavolo sindacale già attivo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure esistenti e contribuire a una regolamentazione chiara e condivisa che garantisca stabilità a tutto il settore. La sicurezza e il benessere dei rider restano una priorità per l’azienda, nella consapevolezza del ruolo essenziale che svolgono ogni giorno nel garantire un servizio affidabile alle comunità», conclude la nota.

