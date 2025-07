Troppo caldo in autostrada, cede l’asfalto sulla A4: chiusi (e poi riaperti) i caselli di Verona Est e Verona Sud

Sarebbero comparse «ormaie», cioè crepe superficiali, nei pressi di Verona. Chiusa la prima corsia tra Verona Sud e lo svincolo per la A22

Il caldo estremo che negli ultimi giorni ha colpito tutta Italia continua a giocare brutti scherzi. Le alte temperature, rese ancora più bollenti dal via-vai di automobili, ha causato il cedimento dell’asfalto nel tratto dell’autostrada A4 tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano. Chiusi in mattinata (e riaperti solo in questi minuti) anche i caselli di Verona Sud e Verona Est.

I danni all’asfalto

Da quanto si apprende, la chiusura si è resa necessaria dalla formazione di «ormaie», deformazioni longitudinali della strada che potrebbero essere definite crepe, sulla superficie dell’asfalto da poco rifatto. Su queste deformazioni, individuate immediatamente dai sistemi di monitoraggio della concessionaria A4, sono già al lavoro tecnici specializzati nella speranza di ridurre al minimo i disagi.

I percorsi alternativi consigliati

Al momento tra Verona Sud e lo svincolo per la A22 la prima corsia rimane chiusa. In alternativa ai caselli di Verona Sud e Verona Est, è consigliato il rientro a Sommacampagna.