Bambino di 5 anni investito in bici da un’Ape Piaggio in Sardegna: è gravissimo

L'incidente nel cagliaritano. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato con prognosi riservata

Un bambino di 5 anni è in gravi condizioni dopo esser stato investito alla periferia di Villanovaforru, un paese a una cinquantina di chilometri da Cagliari. Il bimbo, intorno alle 17 di oggi, domenica 21 settembre, stava pedalando sulla sua bicicletta in compagnia di un amichetto quando una Ape Piaggio, guidata da un pensionato, l’ha travolto.

Il piccolo è in gravi condizioni

L’uomo si è fermato per prestare immediatamente soccorso. Il 118 è intervenuto immediatamente, chiedendo anche un recupero con l’elisoccorso Areus. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato con prognosi riservata per trauma cranico e commotivo. Si trova in pericolo di vita. L’amichetto che era insieme a lui è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare i rilievi.