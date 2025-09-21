Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀBambiniCagliariIncidenti stradali

Bambino di 5 anni investito in bici da un’Ape Piaggio in Sardegna: è gravissimo

21 Settembre 2025 - 21:45 Alba Romano
embed
elisoccorso
elisoccorso
L'incidente nel cagliaritano. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato con prognosi riservata

Un bambino di 5 anni è in gravi condizioni dopo esser stato investito alla periferia di Villanovaforru, un paese a una cinquantina di chilometri da Cagliari. Il bimbo, intorno alle 17 di oggi, domenica 21 settembre, stava pedalando sulla sua bicicletta in compagnia di un amichetto quando una Ape Piaggio, guidata da un pensionato, l’ha travolto.

Il piccolo è in gravi condizioni

L’uomo si è fermato per prestare immediatamente soccorso. Il 118 è intervenuto immediatamente, chiedendo anche un recupero con l’elisoccorso Areus. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è ricoverato con prognosi riservata per trauma cranico e commotivo. Si trova in pericolo di vita. L’amichetto che era insieme a lui è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare i rilievi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Entra in casa della vicina per strangolarla, la salva la figlia 14enne con una bottiglia di vetro: l’agguato dopo aver staccato il contatore

2.

Genzano (Roma), gli ex alunni che entrano a scuola per picchiare il compagno “colpevole”di essere stato promosso

3.

Giocano a calcio in un campo: quattordici famiglie multate per colpa dei figli. L’attacco del consigliere: «Borseggiatori? Spacciatori? No»

4.

Basciano, confermato il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: braccialetto elettronico ma potrà rivedere la figlia

5.

La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva: cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi

leggi anche
giovane cade tettuccio auto
ATTUALITÀ

«Vola vola». Sale sul tetto della Panda per una bravata social e cade dall’auto in corsa: 23enne gravissimo

Di Alba Romano
ruini ricoverato
ATTUALITÀ

Il cardinale Ruini è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

Di Ugo Milano
spiaggia-arrestato-per-errore
ATTUALITÀ

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»

Di Ugo Milano