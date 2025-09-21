Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
«Vola vola». Sale sul tetto della Panda per una bravata social e cade dall’auto in corsa: 23enne gravissimo

21 Settembre 2025 - 20:56 Alba Romano
giovane cade tettuccio auto
Il giovane si trovava a Esine, in alta Vallecamonica in compagnia di amici. Un filmato immortala tutto dall'inizio fino alla caduta

Un 23enne è caduto dal tetto di un’auto in movimento a Esine, in alta Vallecamonica. Probabilmente ha agito per postare il tutto sui social. A testimoniarlo, riporta Ansa, le immagini presenti sullo smartphone del giovane. Ora il ragazzo è in condizioni gravi. Nella caduta ha battuto violentemente la testa. Portato in ospedale a Brescia in elicottero, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma resta in pericolo di vita.

In due sul tettuccio della Panda

Il 23enne era con amici dopo aver trascorso la serata a una festa in zona. Forse per realizzare un video stile “planking” o “car surfing”, sdraiandosi quindi in luoghi pericolosi, decide di sedersi con un amico sul tetto dell’auto. Dentro la Panda quattro amici. Si inizia a filmare, la macchina parte uno dei due ragazzi sul tettuccio si aggrappa con due mani al portapacchi mentre il secondo impegna solo una mano perché con l’altra tiene il cellulare che sta riprendendo la scena. Ed è proprio lui a cadere dalla Panda quando arriva all’altezza di una rotonda. Prima della caduta il 23enne urlava «vola, vola», all’amica alla guida. Il filmato, secondo quanto ricostruito da Ansa, dura un minuto e 12 secondi e termina quando il 23enne precipita perdendo conoscenza. I carabinieri hanno già acquisito e visionato il video dalla memoria dello smartphone, mentre l’auto è sotto sequestro. In attesa dell’esito degli esami tossicologici e dell’alcol test anche se nessuno secondo fonti investigative era visibilmente alterato.

(immagini di repertorio foto di Gilles De Muynck su Unsplash)

