Due amiche di 21 anni uccise da un’auto nel Lecchese, una terza si salva: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese

21 Settembre 2025 - 07:29 Giovanni Ruggiero
Alla guida della vettura un trentenne, che ha investito le tre ragazze da dietro. Le ragazze stavano per andare a un concerto. Ancora da chiarire in quali condizioni fosse l'uomo quando si è messo al volante

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un’auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è sopravvissuta. La vettura era guidata da un trentenne che procedeva lungo la provinciale. L’uomo ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme alla terza amica.

Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate.

