Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀAutostradeInchiesteIncidenti stradaliNovaraPiemonte

L’uomo investito mentre camminava lungo autostrada A4 a Novara

23 Settembre 2025 - 09:19 Alba Romano
embed
Sarebbe un automobilista rimasto in panne

Un uomo che camminava a piedi lungo l’autostrada A4 è stato investito e ucciso. Secondo una prima ricostruzione sarebbe rimasto in panne con l’automobile mentre transitava sul tratto autostradale tra i caselli di Novara est e Novara ovest, intorno all’una della notte appena trascorsa. Ha provato a cercare aiuto nel vicino autogrill si sarebbe probabilmente incamminato a piedi, ma all’altezza del km 85, è stato travolto da un mezzo in transito, forse un camion, che non si è fermato.

Il corpo della vittima è ora all’obitorio nell’Ospedale di Novara. Non è stato ancora identificato. La polizia sta verificando verificando l’identità dell’intestatario di un’auto trovata ferma in una piazzola di sosta lungo l’A4.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento

2.

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»

3.

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

4.

«Ti farò questa domanda»: le intercettazioni tra Scarpinato (M5s) e Natoli sull’inchiesta Mafia & appalti e Borsellino

5.

Milano, l’avvocata picchiata dal partner: «Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv»

leggi anche
elisoccorso
ATTUALITÀ

Bambino di 5 anni investito in bici da un’Ape Piaggio in Sardegna: è gravissimo

Di Alba Romano
Amiche Brivio
ATTUALITÀ

Due amiche di 21 anni uccise da un’auto nel Lecchese, travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese: arrestato 34enne. L’ipotesi dietro l’incidente

Di Giovanni Ruggiero
Rider investito Andria
ATTUALITÀ

Rider 18enne muore travolto da un’auto ad Andria, l’incidente mentre lavorava: alla guida una donna di 28 anni

Di Ugo Milano