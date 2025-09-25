Simona Bortoletto investita e uccisa mentre era con il figlio, ipotesi femminicidio: «Aveva una relazione con chi l’ha investita». Prima la lite, poi il finto soccorso

Al momento la procura di Civitavecchia non ha ancora aggiornato il fascicolo, aperto per omicidio stradale, e sta passando al setaccio i telefoni della 34enne e del 30enne. A raccontare del litigio alcuni testimoni, presenti a Fiumicino

Il giovane che ha investito e ucciso con la sua Smart la 34enne Simona Bartoletto non passava lì per caso. Il 30enne conosceva molto bene la vittima, travolta nei pressi di Fiumicino mentre passeggiava mano nella mano con il figlio di 8 anni. Anzi i due erano da qualche tempo legati sentimentalmente. Quello che a prima vista era sembrato un tragico incidente, nello spazio di due giorni si è trasformato in un vero e proprio giallo. Il sospetto ora è che si possa trattare non di omicidio stradale bensì di femminicidio.

La lite a casa dell’uomo, poi l’impatto letale a bordo strada

Secondo alcuni testimoni, Simona Bartoletto e l’uomo avevano litigato nell’abitazione di lui poco prima delle 20 di martedì 23 settembre. Poi la donna, preso il figlioletto, si era incamminata lungo via Redipuglia a Fiumicino, in zona Isola Sacra. Qui è stata colpita violentemente dal parabrezza di un’auto di piccole dimensioni in un tratto di strada poco illuminato e senza marciapiede. Il piccolo è rimasto illeso, la 34enne operatrice aeroportuale invece è stata trascinata per diversi metri ed è morta sul colpo. Dopo averla centrata in pieno, il 30enne è sceso di fretta dalla vettura e si è avvicinato per prestare soccorso. Un’azione che, alla luce delle nuove ipotesi, sembrerebbe una messinscena per coprire il gesto volontario.

L’accusa di omicidio stradale e il nodo del dolo

Al momento la procura di Civitavecchia non ha ancora alzato il tiro e il fascicolo rimane aperto per omicidio stradale. Il 30enne, dopo essersi sottoposto all’alcol test, era risultato positivo. Gli investigatori hanno comunque sequestrato i telefoni della vittima e dell’investitore e nei prossimi giorni li passeranno al setaccio. Se il dolo dovesse essere confermato, l’accusa passerà a omicidio volontario.