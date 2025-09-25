Le minacce di morte a Simona Ventura e al marito Giovanni Terzi. Lui pubblica i vocali shock dello stalker: «Ora sapremo chi sei» – Il video

Dopo tre anni di silenzio, la coppia ha deciso di denunciare alla polizia postale. Gli insulti e le intimidazioni subite sui social

Il giornalista Giovanni Terzi ha reso pubblici alcuni audio di minacce e insulti rivolti a lui e alla moglie, la conduttrice Simona Ventura, su Instagram. Nei file audio, lo stalker rivolgerebbe parole dure e minacciose, arrivando a dire persino «muori figlia di Satana». Terzi ha spiegato che, grazie all’intervento della Polizia Postale, sarà possibile risalire all’autore delle intimidazioni. «Adesso basta, che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili , denunciate non abbiate mai paura», ha scritto il giornalista nella didascalia del suo post Instagram. Entrambi hanno sporto denuncia, ponendo fine a un silenzio durato tre anni.

Gli audio di odio dello stalker: «Si tenga la sua vita di merda»

«Che si senta soddisfatta, e si tenga la sua vita di merda, tanto morirà lo stesso». Queste sono solo alcune delle parole di odio che lo stalker ha indirizzato – tramite una sfilza di messaggi vocali – a Simona Ventura e a suo marito Giovanni Terzi. Ascoltando gli audio, sembra quasi che l’uomo li accusi di avergli rovinato la vita. «Che sia soddisfatta a mangiare pane sporco, a rubare, a mentire, a fare tutto quello che fa», dice l’uomo in messaggio.

Simona Ventura e lo stalking: «Spesso ci si sente soli»

«Spesso quando si subiscono minacce o stalking la paura prende il sopravvento», ha raccontato la Ventura in un’intervista al Corriere. «Ci si sente soli, senza via d’uscita. Noi stessi abbiamo aspettato tre anni prima di trovare la forza di denunciare, perché la paura di sbagliare ci bloccava. Ma proprio quella paura diventa una gabbia che ti tiene prigioniera. Per questo vogliamo dire a chi sta vivendo esperienze simili che non è solo e che deve trovare il coraggio di denunciare».

Il rapporto della conduttrice con i social

Nell’intervista, Ventura ha anche parlato della propria vita e carriera: «Se fosse stato un peso essere sempre sotto l’occhio degli spettatori, non avrei fatto questo mestiere. Invece mi piace, fa parte del gioco». Riguardo ai social, la conduttrice ha dichiarato di selezionare attentamente i commenti: «Faccio una selezione all’entrata, gli hater non li calcolo».