Simona Ventura opinionista all’Isola dei Famosi e la Rai le taglia il compenso

La conduttrice ha detto no a un adventure game in prime time su Rai2. Infine la deroga per esser ospite fissa da Fazio non ha aiutato

Simona Ventura ha dato il suo ok per tornare all’Isola dei Famosi stavolta non alla conduzione (come era successo in passato) ma nelle vesti di opinionista. La scelta però, riporta Adnkronos, le ha comportato un taglio dei compensi, previsti nel suo contratto con la Rai. Questo perché la conduttrice ha rinunciato alla realizzazione dell’adventure game “L’ignoto” che sarebbe dovuto andare in onda nel prime time di Rai2 in autunno. Per ora nessun commento dalla diretta interessata.

Le clausole

Nel contratto di Ventura con viale Mazzini era previsto un suo impegno di prime time, oltre a “Citofonare Rai2”. Non solo, la Rai ha inoltre chiesto che l’Isola non andasse in onda il lunedì, giorno troppo vicino a “Citofonare Rai2” che va in onda la domenica. Ventura aveva già ottenuto una deroga per poter essere ospite fissa da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” in questa e nella prossima stagione. Troppe concessioni per la tv pubblica. Da qui la decisione del taglio di stipendio.