X Factor, Giorgia confermata. Ma parte il toto-giudici: Manuel Agnelli a rischio addio, Achille Lauro tentato da «Amici»

Arrivano le prime conferme dal talent, che ripartirà a settembre con una nuova edizione. Al timone ancora la cantante romana, mentre sembra pronto un ribaltone tra i giudici. E circola una suggestione: l'artista romano verso il talent rivale

Se la riconferma di Giorgia al timone di X Factor è ormai ufficiale, gli scacchi per le quattro seggiole dei giudici sembrano ancora alle prime mosse. A confermare il bis in conduzione sui social media è stata proprio la cantante romana: «Ragazzi, ho grandi novità ma deve restare tra noi», sussurra in un video pubblicato sulla pagina ufficiale del talent. «Ci vediamo presto… mi sa», aggiunge mostrando la scritta bianca XF 2025 sulla mano. Più che una novità un segreto di Pulcinella, che si va ad abbinare al quasi certo – perché non ancora ufficiale – addio di Manuel Agnelli, leader degli Afterhours. E gli altri? Su Jake La Furia e Paola Iezzi nessuna parola, che in questa fase ha il sapore di conferma. Su Achille Lauro, invece, c’è chi azzarda un possibile addio, con tanto di pugnalata alle spalle e passaggio ad Amici.

Le due sicurezze: la conferma di Giorgia, l’addio di Agnelli

«Piena di energia, sorprendente e originale», così il ruolo di Giorgia nell’ultima edizione del talent di Sky è stato descritto da Antonella d’Errico, executive vice president content dell’azienda. Un mix di abilità e talenti – «è autentica, empatica, positiva e autorevole» – che la rendeva l’ultimo pezzo di un puzzle nuovo ma efficace. Un puzzle che, però, starebbe per saltare in aria. L’addio di Manuel Agnelli, anticipato nelle scorse settimane da Gabriele Parpiglia, sembra ormai cosa fatta. Questioni interne, per la precisione presunti dissidi e scontri dietro le quinte con Achille Lauro durante le registrazioni dello scorso anno.

Achille Lauro in forse: in vista un passaggio ad «Amici»?

Ed è proprio intorno ad Achille Lauro che si addensa al momento il mistero più fitto. Ci sarà? Si dedicherà alla sua musica? Oppure passerà alla concorrenza? Il cantante per ora no sembra voler diradare le nubi, anzi in una recente intervista a Linus e Nicola Savino su Radio Deejay ha lasciato aperta ogni opzione: «Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. Il senato di X Factor? Non è detto quello, non è detto». Un’affermazione poi subito smorzata con ironia: «Propongo Linus al mio posto». La battuta, però, non cancella quanto detto. E c’è chi pensa a un clamoroso addio alla X rossa e un passaggio ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Come giudice del serale o, addirittura, come docente di canto per prepararsi al meglio al suo tour 2026.