«Fermati, l’acqua mi sta trascinando via». L’ultima telefonata alla moglie prima di morire: così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

Oronzo Epifani ha telefonato alla moglie poco prima di essere trascinato dall’acqua e dal fango. I soccorritori lo hanno recuperato dopo circa 12 ore di ricerche

Prima di essere travolto dall’ondata di fango, Oronzo Epifani, 63 anni, avrebbe telefonato alla moglie per metterla in salvo: «Fermati, mettiti in salvo. L’acqua mi sta trascinando via». Poco dopo, la Mercedes che guidava è stata trascinata fuori strada dal violento nubifragio che nella serata di giovedì 2 ottobre ha colpito Ostuni e il litorale circostante, in provincia di Brindisi. Epifani, tecnico in un’azienda di analisi sui materiali da costruzione, era sposato con Marisa Menga e aveva tre figli. L’uomo stava tornando a casa con la moglie, viaggiando in due auto separate. La donna, alla guida della sua Fiat Punto, è riuscita a chiamare i soccorsi mentre assisteva impotente alla tragedia.

Trascinato dal fango a bordo della sua auto fino al mare

La Mercedes di Epifani è finita in un canale di deflusso tra la strada e la campagna. Da lì, l’acqua l’ha trascinato attraverso rovi e arbusti fino al mare. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina intorno alle 11 dai vigili del fuoco, a circa un chilometro dal veicolo. Quest’ultimo è stato individuato grazie a un sorvolo con elicottero. Le operazioni di recupero sono state immediate e la salma è stata trasportata al cimitero di Ostuni.

Le ricerche e il cordoglio del sindaco: «Proclamiamo lutto cittadino»

Le ricerche, iniziate subito dopo l’incidente e proseguite per tutta la notte, hanno visto impegnati vigili del fuoco, protezione civile e guardia costiera. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Angelo Pomes, che ha annunciato il lutto cittadino per la giornata dei funerali: «In segno di cordoglio, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato incessantemente alle ricerche dimostrando coraggio e altruismo».

Allerta gialla e allagamenti in tutta la zona

Il nubifragio ha provocato allagamenti diffusi e trasformato molte strade in veri fiumi di fango. La protezione civile regionale ha confermato una nuova allerta gialla anche per oggi, con raccomandazioni di massima prudenza nelle zone costiere e lungo i corsi d’acqua. Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia, mentre la comunità di Ostuni si prepara a dare l’ultimo saluto a Epifani.