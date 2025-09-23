Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀAlluvioniFraneIsola d'IschiaMaltempoNubifragi

Ischia finisce sott’acqua: strade allagate e auto sommerse per un nubifragio – Il video

23 Settembre 2025 - 12:32 Davide Aldrigo
embed
Diversi comuni isolani stanno avvisando la popolazione consigliando ai cittadini di mettersi al riparo

L’Italia è ancora sotto scacco del maltempo. Dopo le piogge torrenziali che hanno colpito tutta la penisola il 22 settembre, anche la giornata successiva sta facendo registrare disagi ed emergenze su molte regioni. Un violento nubifragio si è abbattuto su Ischia poco dopo le 8.30. L’intensità delle precipitazioni ha provocato allagamenti in tutta l’isola rendendo le strade impraticabili e sommergendo le auto. Diversi comuni isolani stanno emanando avvisi alla popolazione consigliando ai cittadini di mettersi al riparo e sospendere ogni attività all’esterno, evitando spostamenti a piedi o in auto se non strettamente necessari. Nel comune di Casamicciola si registrano dilavamenti di fango e terriccio soprattutto nelle zone alte, già colpite dalla alluvione del 2022.

Foto copertina: ANSA/ PER GENTILE CONCESSIONE MIMMO LOFFREDO – NPK| Auto dei carabinieri sommerse a Forio, comune dell’isola d’Ischia, dove si è abbattuto un violento nubifragio, 23 settembre 2025

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento

2.

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»

3.

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

4.

«Ti farò questa domanda»: le intercettazioni tra Scarpinato (M5s) e Natoli sull’inchiesta Mafia & appalti e Borsellino

5.

Milano, l’avvocata picchiata dal partner: «Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv»

leggi anche
POLITICA

Maltempo in Lombardia, oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco – Il video

Di Redazione
POLITICA

Maltempo in Lombardia, strade allagate e auto sommerse dall'acqua a Como – Il video

Di Redazione
allagamenti milano
ATTUALITÀ

Milano sott’acqua: esondano Seveso e Lambro, strade allagate e scuole evacuate. La prefettura attiva il centro di crisi- I video

Di Ugo Milano
maltempo italia lazio lombardia
ATTUALITÀ

Maltempo, treno fermato a due metri da una voragine in Lombardia. Piogge sulla Toscana, 200 persone bloccate per una frana all’Elba- Il video

Di Alba Romano