Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAPunti di VistaVideo

Maltempo in Lombardia, strade allagate e auto sommerse dall'acqua a Como – Il video

22 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Como, 22 settembre 2025 Un’intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Milano, Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. A Turate (CO) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato. Alle 7:00 una frana ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio (video), coinvolgendo una vettura senza causare feriti ma rendendo necessaria la chiusura della strada. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen: «Difendiamoci da soli»

2.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

3.

Pontida, l’arrivo a sorpresa di Matteo Salvini. Il boato dei leghisti. Cosa risponde a chi gli chiede: «Come stai?»

4.

Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video