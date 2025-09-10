Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Maltempo su tutta Italia, allerta arancione in Lazio e Lombardia: 26 evacuati in provincia di Como – Il video

10 Settembre 2025 - 09:51 Alba Romano
Sono oltre 100 gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma. In Toscana, dopo i violenti rovesci di ieri e gli allagamenti, i teme una nuova ondata

Dopo qualche giorno di tregua, il maltempo è tornato a sferzare tutta la penisola italiana. Per oggi, mercoledì 10 settembre, è stata diramata allerta arancione in ben cinque regioni (Lombardia, Lazio, Toscana, Umbria e Friuli Venezia-Giulia). In altre 11 vige l’allerta gialla. Pesantemente colpite dai rovesci nelle ultime ore le isole del Giglio e d’Elba. Anche Roma ha registrato forti piogge con crolli di alberi e allagamenti che hanno obbligato i Vigili del fuoco a compiere oltre cento interventi. Al momento non risultano situazioni di pericolo per gli abitanti.

Pioggia a Milano, esondano 4 torrenti nel Comasco: 26 abitanti evacuati

La perturbazione, di matrice atlantica, ha investito Milano a partire dalle ultime ore della giornata di ieri. Dopo l’acquazzone notturno, la pioggia dovrebbe continuare a battere sul capoluogo lombardo per tutta la mattina portando con sé un abbassamento delle temperature. In Lombardia la situazione più emergenziale si registra nella provincia di Como. Dai comuni di Blevio e Torno sono stati evacuati in totale 26 abitanti a titolo precauzionale. Le loro abitazioni erano infatti state minacciate da piccole frane e smottamenti dopo i 15 centimetri di pioggia caduti nella notte e l’esondazione di quattro torrenti nella zona. Nel comasco gli allagamenti hanno anche costretto a disporre la chiusura di diverse strade, compreso il lungolago

Allagamenti in Toscana, il sindaco di Portoferraio: «Non uscite di casa»

Il maltempo ha continuato a battere anche su tutta la Regione Toscana, che già ieri era stata messa in ginocchio da allagamenti e inondazioni in particolare sul litorale Argentario e Grossetano. La situazione però starebbe lentamente tornando alla normalità, con le acque che hanno incominciato a defluire verso il mare. Preoccupa ua nuova ondata di precipitazioni attesa nelle prossime ore. A Portoferraio, in provincia di Livorno, il sindaco ha firmato un’ordinanza invitando le persone a «non uscire di casa». 

