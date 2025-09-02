Maltempo su tutta Italia, frane e inondazioni in Liguria: oltre 20 centimetri di pioggia. A Napoli chiusi parchi e spiagge – I video
Altra notte di maltempo su gran parte della penisola italiana. Piogge torrenziali si sono abbattute sulla Liguria, in particolare nella zona del levante e del Savonese dove nelle ultime ore sono caduti oltre 200 millimetri di acqua per metro quadrato. I torrenti Trebbia e Aveto hanno superato i livelli di guardia mentre un’esondazione ha sommerso le strade di San Colombano Certenoli, da cui un piccolo gruppetto di persone è stato evacuato precauzionalmente. A Rezzoaglio sono quattro gli sfollati mentre gli affluenti dell’Entella si sono ingrossati oltre il limite previsto, spingendo la protezione civile ad attivare il piano di emergenza e chiudere i tratti della foce.
Maltempo e frane in Liguria, le strade coinvolte
In tutta la Liguria si contano decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, frane e crolli di alberi. Gli smottamenti più gravi si registrano a San Colombano Certenoli, con il passo della Scoglina al momento chiuso al transito. Anche il levante della Regione è stato colpito duramente, con esondazioni e frane che hanno bloccato la strada provinciale 21 a Neirone, la provinciale 23 a Favale e la statale 586 a Borzonasca.
Allerta in tutta Italia: piene nel Piacentino, Napoli chiude le spiagge
La forte perturbazione si appresta a colpire anche il resto del Nord Italia. In Lombardia e in Veneto è allerta arancione, gialla in altre otto regioni tra Nord e Centro. Duramente colpita anche la zona di Piacenza, in Emilia-Romagna. Uno smottamento a bloccato la statale 45 all’altezza di Ottone mentre sono numerosi i sottopassi e le strade completamente allagate. A Sud, dove sono attese piogge e venti forti, il Comune di Napoli ha deciso di chiudere i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli. Vietato anche l’accesso alle spiagge dalle ore 9 di oggi, martedì 2 settembre. Da domani è previsto il ritorno del sole.
