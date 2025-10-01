Nubifragio a Favara, dispersa una donna travolta dall’acqua. Polemiche sulla mancata allerta rossa – Il video

In corso le ricerche di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sabato scorso c'erano già stati allagamenti nel comune

Allarme a Favara, in provincia di Agrigento, per una donna dispersa dopo un violento nubifragio. Il forte temporale ha colpito la cittadina in pochi minuti e si teme che la donna sia stata trascinata via dall’acqua. Secondo le prime ricostruzioni la persona dispersa era rimasta bloccata in auto dal fiume d’acqua che aveva invaso la strada. Provando a uscire sarebbe stata trascinata dal flusso fino a un canalone artificiale. Partite le ricerche da parte di vigili del fuoco e forze dell’ordine. E si sono sollevate già le prime polemiche per la mancata allerta rossa, che non era stata emanata dalla protezione civile regionale nonostante le condizioni di rischio. A denunciarlo sono i sindaci dell’agrigentino che hanno emanato provvedimenti singoli. A Sciacca il primo cittadino ha firmato un’ordinanza per chiudere le scuole: «Queste condizioni meteo non erano previste nel bollettino di ieri», ha scritto.

Le strade come fiumi in piena

I violenti temporali hanno colpito tutta la provincia di Agrigento. Nella frazione costiera di San Leone molte persone sono bloccate in casa e anche a Favara, più nell’entroterra, i vigili del fuoco hanno usato dei gommoni per soccorrere chi era rimasto bloccato dagli allagamenti. L’acqua ha invaso le strade travolgendo le auto con violenza. Alcuni video sui social mostrano le vie della città invase dal flusso di acqua e detriti. Allagamenti e danni da maltempo, anche se minori, avevano interessato la città appena sabato scorso, 27 settembre.