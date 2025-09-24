Maltempo, colate di fango e frane in provincia di Como: un ferito, a Blevio 50 sfollati – I video

Chiuso il lungolago e altre arterie stradali, interrotti i trasporti pubblici in più punti

Una nuova ondata di maltempo, dopo qualche ora di tregua, ha colpito duramente la provincia di Como. Dalle 22 circa di ieri, martedì 23 settembre, sono precipitati quasi 100 millimetri di pioggia, che vanno ad aggiungersi ai 170 caduti lunedì. Nel centro città si sono registrati gravi allagamenti tanto da costringere la Polizia locale a chiudere numerose arterie stradali e il lungolago, ormai diventati un deposito di fango e detriti. Nella provincia comasca, frane e colate hanno isolato alcuni centri abitati e si iniziano a contare i danni.

Bloccati i trasporti pubblici a Como

Inevitabile che un’ondata di maltempo di questa intensità abbia un impatto sui trasporti pubblici. L’azienda Asf ha già comunicato che le linee 4 e 7 circolano con ritardi e con modifiche di percorso senza preavviso. Per la rete extraurbana, la Sp Lariana è interrotta in più punti. Nessun servizio sulle linee C130, C131 e C132.

Frane a Blevio, una persona coinvolta: 50 gli sfollati

Le situazioni più critiche si stanno però registrando nei dintorni di Como, dove storiche scalinate si sono trasformate in cascate. Nel comune di Blevio una frana ha investito il centro e la frazione di Girola. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasta coinvolta una persona ma al momento non si conosce ancora l’entità dell’infortunio. Circa trenta persone, oltre alle venti del comune di Torno, sono rimaste sfollate. Il rischio idrogeologico rimane però altissimo: per questo la strada provinciale 583 Lariana è stata chiusa al traffico.

Fiumi di fango a Brienno e Laglio

Anche altri borghi del lago sono stati devastati dall’ondata di maltempo. A Brienno e Laglio i centri storici sono stati attraversati da fiumi di fango e acqua, con strade rese impraticabili. A Laglio, massi precipitati sulla carreggiata hanno interrotto la viabilità. Situazione gravissima anche a Faggeto Lario, dove allagamenti e smottamenti hanno ancora colpito il centro.