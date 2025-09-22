Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Nubifragi in Lombardia, esonda il Seveso. Allagamenti a Como, dispersa una donna nell’Alessandrino – Il video

22 Settembre 2025 - 11:55 Alba Romano
Le piogge incessanti colpiscono in modo grave il comasco, mentre nel capoluogo il Seveso è esondato in zona Pratocentenaro

Poco dopo le ore 10, a causa del maltempo che sta colpendo la Lombardia, il torrente Seveso è esondato a Milano a Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro, nonostante l’apertura un paio d’ore prima della vasca di laminazione del Parco Nord e, per la prima volta, anche di quella di Senago (Milano). L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha riferito che nel Comune di Seveso (Monza e Brianza) i millimetri di acqua caduti in poche ore sono stati 200 e la pioggia è stata molto intensa anche a Cantù (Como) e a Paderno Dugnano (Milano). Anche il fiume Lambro è alto e via Vittorini è stata allagata, protetta dalle paratie mobili disposte stamattina alle 6.00.

La situazione a Como

Le piogge incessanti colpiscono in modo grave anche Como e provincia con oltre un centinaio di chiamate ai vigili del Fuoco. Diversi automobilisti sono stati salvati all’altezza della stazione, mentre le loro vetture erano circondate da acqua e fango. Una frana ha travolto un’auto tra i comuni di Blevio e Torno, fortunatamente senza feriti. Ai cittadini è chiesto di «limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e solo per lo stretto necessario».

Alessandria, dispersa una donna

Sono in corso nella località Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa. Nella stessa zona risultano isolate in un campeggio 15 persone per le quali sono in corso le operazioni di recupero. La tanta pioggia caduta ha provocato una frana. Sempre a Spigno vengono segnalate diverse case allagate. Intanto, le abbondanti precipitazioni registrate anche nel confinante Savonese hanno incrementato i livelli di fiumi e torrenti. Nel primo pomeriggio ad Alessandria è attesa la piena del Bormida. I vigili del fuoco registrano già 22 interventi legati alle forti piogge.

