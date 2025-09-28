Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Dichiarato morto a 22 anni, il giovane defunto entra in chiesa durante il suo funerale: «Dentro la bara non ci sono io»

28 Settembre 2025 - 13:54 Alba Romano
Il giovane era ricomparso lasciando stupiti i parenti e gli amici. Ha poi raccontato di aver perso conoscenza dopo aver assunto droghe con alcuni amici

La foto sulla bara di legno era la sua. Un funerale soffertissimo per amici e familiari data la giovane età della vittima, morto a soli 22 anni in un incidente stradale. Mentre tutti i conoscenti si stavano stringendo per un ultimo saluto al ragazzo, tra grida di dolore e lacrime, il defunto è entrato dal portone di ingresso della chiesa.

Il tragico incidente e la scomparsa del giovane 

Una scena surreale, da film, che è avvenuta a Villa Carmela, in Argentina. Il giovane era stato dichiarato la vittima di un gravissimo incidente stradale, in cui un uomo era stato travolto da un camion. La vittima era rimasta senza identità: il corpo era irriconoscibile e non erano stati rinvenuti documenti nelle vicinanze del corpo o nelle tasche dei suoi vestiti. I genitori del 22enne, dopo giorni che il figlio mancava da casa, si erano recati alla centrale di polizia. Gli investigatori avevano così chiuso il caso, collegando la sparizione del giovane alla morte di un quasi coetaneo nell’incidente.

L’ingresso a sorpresa durante il funerale: «Ero con alcuni amici»

Dopo essere entrato, secondo i quotidiani locali il panico e la confusione si sono subito trasformati in gioia: «Molti erano spaventati, altri urlavano e piangevano. La verità è che eravamo sbalorditi» ha dichiarato una dei presenti. La spiegazione della sua assenza è arrivata puntuale: «Ero andato da alcuni amici in un paesino vicino, ma ho perso conoscenza dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti». A quel punto, chiamate le forze dell’ordine, il cadavere all’interno della bara è stato identificato tramite analisi più accurate e consegnato alla sua famiglia.

