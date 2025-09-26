La storia di Nicholas Deplano, il 24enne nato senza braccia che ha potuto prendere la patente di guida

Guiderà con i piedi una macchina modificata su misura: «Sono serviti sei anni di burocrazia»

Voleva la massima indipendenza e l’ha ottenuta. Nicholas Deplano, 24enne della provincia di Imperia nato senza braccia, potrà guidare la macchina. Userà i piedi per stare al volante di una Kia Picanto modificata, con il cambio automatico. «È un traguardo che arriva dopo una preparazione di sei anni, soprattutto a causa della burocrazia», ha spiegato il ragazzo al Secolo XIX. Per preparare l’utilitaria sono serviti più di 2 anni e 9mila euro, poi le guide e l’incognita della commissione medica che non aveva mai esaminato un caso simile. «Abbiamo provato più soluzioni e alla fine abbiamo trovato quella ottimale. Finora dipendevo da mio padre per qualsiasi spostamento, anche semplicemente per un giro con gli amici», ha sottolineato il giovane che ieri 26 settembre ha passato l’esame di guida.

Chi è Nicholas Deplano, il «feetdj» delle discoteche liguri

«Suono negli eventi o nei locali in cui mi chiamano, devo girare per la provincia di Imperia», spiega il 24enne che lavora come producer e dj. «Non è stato facile questo percorso di guida. È stato un cammino molto lungo, ma non ho mai voluto mollare. Ci sono stati momenti in cui avrei lasciato perdere, ma alla fine ho lottato fino all’ultimo assieme ai miei genitori». Ora è pronto per il prossimo obiettivo: partecipare come copilota a un rally con il fratello. «Vorrei ringraziare a chi non mi ha mai abbandonato lungo questo cammino e chi mi ha sempre sostenuto anche solo con una parola goffa», scrive sul suo profilo Instagram, feetdj_original.