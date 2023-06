Casal Palocco, il padre del bimbo morto: «Strappato a ‘sto mondo infame». Analisi sul cellulare dello youtuber indagato

«Ti ameremo per sempre». Così Marco Proietti, papà del piccolo Manuel morto nell’incidente a Casal Palocco, nel quadrante sud-ovest di Roma, saluta il figlio con una storia sul suo profilo Instagram. «Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora, un ringraziamento a voi che avete pregato donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da ‘sto mondo infame», aggiunge. Intanto, nelle prossime ore, la procura di Roma darà l’incarico ad un consulente per svolgere l’analisi del cellulare di Matteo Di Pietro, il 20enne youtuber del gruppo TheBorderline indagato per la tragedia in cui sono rimaste ferite anche la madre e la sorellina di 3 anni di Manuel.

INSTAGRAM / Storia Ig di Marco Proietti, 16 giugno 2023

Si cercano i video

L’obiettivo degli inquirenti è verificare se sul cellulare del ragazzo ci siano video girati nella fase precedente, durante o anche successiva all’impatto e capire quindi se il giovane stesse filmando mentre guidava. Di Pietro è indagato dalla Procura per omicidio stradale, perché era alla guida del Suv Lamborghini che si è scontrato con la Smart ForFour all’incrocio tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara. Sul veicolo erano presenti cinque giovani, tutti ventenni, che ieri sono stati portati per accertamenti in diversi ospedali. Al momento una delle ipotesi è che l’incidente sia avvenuto nel corso di una challenge di guida per YouTube, ma le indagini sono ancora in corso. Nei prossimi giorni sarà ascoltata anche la mamma del piccolo che era alla guida della Smart travolta.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: