Vasco contro Salvini e il nuovo Codice della strada: «Se avete fumato una canna una settimana prima vi possono arrestare e ritirare la patente» – Il video

Il cantante critica le nuove norme per gli automobilisti. Con le modifiche apportate basterà un test che certifichi l’assunzione di sostanze stupefacenti illegali, anche se non si è in uno stato psico-fisico alterato

«Dal 14 dicembre il ministro Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se anche avete fumato una canna una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare, per voi naturalmente». A criticare il nuovo codice della strada, da oggi in vigore, non è una voce dell’opposizione ma niente di meno che il cantante Vasco Rossi. La rockstar italiana ha pubblicato un video, prima nelle sue storie Instagram e poi come post, dove avverte i suoi fan del cambiamento delle norme sulla sicurezza stradale. E nel farlo attacca anche il ministro delle Infrastrutture Salvini per i continui disagi nella rete ferroviaria: «Invece di guidare si potrebbe prendere i treni», scrive nel suo post.

Le norme del nuoco vodice della strada sulle sostanze stupefacenti

Con il nuovo codice sarà infatti sufficiente un test che certifichi l’assunzione di marijuana o altre sostanze stupefacenti illegali per sospendere fino a tre anni la patente del conducente fermato dalle autorità. Prima era necessario che le forze dell’ordine dimostrassero che la persona beccata a guidare fosse in uno «stato di alterazione psico-fisica». Il paradosso denunciato da Vasco, come da attivisti e associazioni, è che la persona al volante potrebbe aver consumato la sostanza anche giorni prima. E quindi in realtà essere sobrio. Ma i test utilizzati, per esempio quelli salivari, possono dare risultato positivo anche a tre giorni di distanza dall’effettivo uso di marijuana.